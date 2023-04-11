На месте снесенных торговых павильонов у ЦУМа установят арт-объект в виде ракушки

В Перми приступили к сносу последнего торгового павильона возле ЦУМа. На данный момент около строения установили большой контейнер для строительного мусора, и, по словам подрядчика, работы по демонтажу будут разделены на несколько этапов. Для начала убрать всё из помещения, после чего можно будет сносить и сам павильон.Владислав Ермаков, подрядчик: "Мусор весь вывозится, затем приезжают резчики. Резчики всё это демонтируют, аккуратно металл складывают отдельно, затем приезжает у нас экскаватор, начинает складывать бетон, затем крашером будет всё это дело дробиться".Далее в планах установить на освободившемся участке арт-объект в виде морского моллюска Пермского геологического периода. Высота ракушки будет достигать трёх метров. Лопасти, которые предусмотрены конструкцией, оборудуют подсветкой, территорию вокруг благоустроят.Александр Русанов, глава Ленинского района Перми: "Там планируется озеленение, установка малых архитектурных форм, работы по благоустройству пешеходной уличной сети, обустройство плитки".