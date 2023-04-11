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Часы обратного отсчёта до 300-летнего юбилея находятся на техническом обслуживании →
На месте снесенных торговых павильонов у ЦУМа установят арт-объект в виде ракушки
Далее в планах установить на освободившемся участке арт-объект в виде морского моллюска Пермского геологического периода. Высота ракушки будет достигать трёх метров. Лопасти, которые предусмотрены конструкцией, оборудуют подсветкой, территорию вокруг благоустроят.
Александр Русанов, глава Ленинского района Перми: "Там планируется озеленение, установка малых архитектурных форм, работы по благоустройству пешеходной уличной сети, обустройство плитки".
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