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Новые правила для электросамокатов вступили в силу. Как теперь кататься?
Улица 1905 года. Скорая. Машины на «аварийрке». Человек на обочине. Несколько электросамокатов. Один из них на асфальте. Реакция на произошедшее – ёмкая.
«Средства индивидуальной мобильности». Так, с 1 марта официально именуется самокат с моторчиком. Новый вид транспортного средства, новые штрафы в правилах дорожного движения, но проблемы пока старые. И это только первая неделя массовых катаний. Об изменениях в ПДД в курсе далеко не все.
Например, по велодорожкам на так называемых СИМах могут ездить только те, кому уже исполнилось 14 лет. Можно передвигаться и по тротуару, но медленно. При этом в прокатных экземплярах скорость регулируется автоматически, в театральном сквере и других подобных местах ограничение по скорости до 15 км/ч. До 20 км/ч: часть центра Перми, Черняевский лес. Есть зоны, где вообще скорость падает до ноля – Парк Горького и городская эспланада.
Вся эта история не касается владельцев частных электросамокатов, здесь они могут кататься беспрепятственно.
Вес электросамоката теперь не может превышать 35 килограммов, а максимальная скорость движения ограничена 25 км/ч. Автоюрист Александр Сидоров считает, что поймать за руку на этих нарушениях будет проблематично.
Александр Сидоров, автоюрист: "Специально скорость таких электросамокатов никто замерять не будет, только если произойдет какое-то происшествие".
За нарушения ПДД при управлении средством индивидуальной мобильности предусмотрены штрафы. За перевозку пассажира или негабаритного груза придется заплатить 800 рублей. А вот если будет установлен факт распития горячительных напитков за рулем электросамоката – 1,5 тысячи рублей.
У Госавтоинспекции в планах на ближайшие выходные провести профилактические рейды.
Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Пермского края: "Госавтоинспекция напоминает, что даже при падении со скорости 10-20 км/ч водитель такого транспортного средства может получить серьёзные травмы".
В первые дни работы проката электросамокатов на улице Солдатова произошло ДТП с участием электрического двухколёсного и автомобиля. На следующий день пострадала женщина, её сбил эклетросамокатчик. В результате ушиб руки и ноги, помятая термокружка. На Южной дамбе мужчине вообще никто не мешал, он просто упал с СИМ, говорят, был пьян. Сезон только начался.
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