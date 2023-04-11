Новые правила для электросамокатов вступили в силу. Как теперь кататься?

В Перми в минувшие выходные замечена серия происшествий с электросамокатами. Причем там, где по новым правилам, эти средства передвижения либо должны ездить чуть быстрее пешехода, либо не появляться вовсе.Улица 1905 года. Скорая. Машины на «аварийрке». Человек на обочине. Несколько электросамокатов. Один из них на асфальте. Реакция на произошедшее – ёмкая.«Средства индивидуальной мобильности». Так, с 1 марта официально именуется самокат с моторчиком. Новый вид транспортного средства, новые штрафы в правилах дорожного движения, но проблемы пока старые. И это только первая неделя массовых катаний. Об изменениях в ПДД в курсе далеко не все.Например, по велодорожкам на так называемых СИМах могут ездить только те, кому уже исполнилось 14 лет. Можно передвигаться и по тротуару, но медленно. При этом в прокатных экземплярах скорость регулируется автоматически, в театральном сквере и других подобных местах ограничение по скорости до 15 км/ч. До 20 км/ч: часть центра Перми, Черняевский лес. Есть зоны, где вообще скорость падает до ноля – Парк Горького и городская эспланада.Вся эта история не касается владельцев частных электросамокатов, здесь они могут кататься беспрепятственно.Вес электросамоката теперь не может превышать 35 килограммов, а максимальная скорость движения ограничена 25 км/ч. Автоюрист Александр Сидоров считает, что поймать за руку на этих нарушениях будет проблематично.Александр Сидоров, автоюрист: "Специально скорость таких электросамокатов никто замерять не будет, только если произойдет какое-то происшествие".За нарушения ПДД при управлении средством индивидуальной мобильности предусмотрены штрафы. За перевозку пассажира или негабаритного груза придется заплатить 800 рублей. А вот если будет установлен факт распития горячительных напитков за рулем электросамоката – 1,5 тысячи рублей.У Госавтоинспекции в планах на ближайшие выходные провести профилактические рейды.Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД Госавтоинспекции Пермского края: "Госавтоинспекция напоминает, что даже при падении со скорости 10-20 км/ч водитель такого транспортного средства может получить серьёзные травмы".В первые дни работы проката электросамокатов на улице Солдатова произошло ДТП с участием электрического двухколёсного и автомобиля. На следующий день пострадала женщина, её сбил эклетросамокатчик. В результате ушиб руки и ноги, помятая термокружка. На Южной дамбе мужчине вообще никто не мешал, он просто упал с СИМ, говорят, был пьян. Сезон только начался.