В Пермском зоопарке отпразднуют День космонавтики

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Показательные кормления животных являются частью кормового обогащения среды обитания. Все угощения состоят из разрешённых для животных разного вида продуктов в соответствии с их рационами и готовятся специалистами. Зоологи создают из безопасных материалов «головоломки» и прячут еду внутрь, что делает мероприятие не только интересным для животных, но и зрелищным и познавательным для посетителей.
С 1 апреля Пермский зоопарк перешел на летний режим работы. Увидеть его обитателей посетители могут ежедневно с 09:00 до 21:00, касса закрывается на один час раньше.
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