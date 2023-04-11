В Пермском зоопарке отпразднуют День космонавтики

12 апреля Пермский зоопарк приглашает на тематические показательные кормления животных. Зоологи подготовят для птиц, хищников и копытных декорированные угощения, каждое из которых посвящено космосу. Показательные кормления начнутся в 11:00 с вольера пятнистых оленей. Для Рябины, Олеси и Млады подготовят блюдо под названием «Звездопад». В 14:00 крупные экзотические попугаи ара, известные своим интеллектом, получат в подарок и попробуют разобрать «Телескоп». Их кормление состоится в павильоне «Экзотические птицы». В 15:00 пройдут показательные кормления крупных кошек. Львы Леро и Риччи насладятся съедобным «Парадом планет», пумы проследуют за «Спутниками», а тигрица Афина за «Ракетой». «Кометы» и «Метеоритный дождь» из фигурно вырезанных фруктов для японских макак создадут к 15:30. В 16:00 в вольер к снежным барсам Аксу и Снежеку приземлится «НЛО». Рыси в 16:30 познакомятся с «Луноходом».Показательные кормления животных являются частью кормового обогащения среды обитания. Все угощения состоят из разрешённых для животных разного вида продуктов в соответствии с их рационами и готовятся специалистами. Зоологи создают из безопасных материалов «головоломки» и прячут еду внутрь, что делает мероприятие не только интересным для животных, но и зрелищным и познавательным для посетителей.С 1 апреля Пермский зоопарк перешел на летний режим работы. Увидеть его обитателей посетители могут ежедневно с 09:00 до 21:00, касса закрывается на один час раньше.