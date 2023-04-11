Сперва горит трава, за ней лес. В Пермском крае раньше обычного объявлена опасность пожаров, их вероятность растет даже в черте города, как и штрафы для виновников.У пожарных началась самая горячая пора — пал травы.Сообщение о возгорании сухой травы в Перми недалеко от улицы Бекетова на пульт пожарной охраны поступило в 15:24. Как рассказывает Вячеслав, история повторяется не первый год.Вячеслав Старинский: "В прошлом году та сторона горела, там много выгорело, очень много. Это опасно, конечно. Зря, конечно, поджигают".Площадь пожара на улице Бекетова составила 3 тысячи квадратных метров. Видно, что огонь не дошел до жилых построек буквально пару десятков метров. Чтобы ликвидировать возгорание, понадобилось 5 пожарных расчетов и 20 сотрудников МЧС. Запах гари стоит здесь до сих пор.С начала года в Прикамье произошло 48 ландшафтных пожаров, когда горели трава, камыш, мелкий кустарник. Снег в этом году сошел рано, дождей мало, ветер быстро разносит огонь. А причины почти всегда одинаковы.Сулейман Мирзаянов, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Начинается всегда с маленького, где-то, бывает, допускается детская шалость, где-то окурки бросают в неположенных местах. Когда участки не убраны у нас, за которыми не следят, все это начинает распространяться, то ли в лес, то ли в населенный пункт".До жилых домов огонь с полей, к счастью, пока не добрался. А вот 9 возгораний вблизи леса уже обернулись двумя полноценными лесными пожарами: в Очерском лесничестве горело 10 соток леса, в Нытвенском — уже половина гектара. В обоих случаях пожарные справились с огнем в течение дня.Григорий Чечушков, начальник региональной диспетчерской службы СГБУ Пермский лесопожарный центр: "В этом году у нас погода опережает на две недели, официально сезон открывается 17 апреля по югу края и с 9 мая - по северу. На сегодня мы видим, что снег сошел, мы все в готовности".Даже без особого противопожарного режима поджог сухой травы или сжигание мусора в неположенном месте наказывается штрафом до 4 тысяч рублей. Впрочем, этой суммы вряд ли хватит, чтобы окупить выезд даже одной пожарной машины.