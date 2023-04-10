«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.04.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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31.03.2023 в 17:00
29.03.2023 в 09:43
26.03.2023 в 16:35
26.03.2023 в 16:03
25.03.2023 в 15:00
29.03.2023 в 15:05
14.03.2023 в 16:34
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.04.2023
В Верещагинском округе горела сухая трава
В Перми во время движения загорелся автомобиль скорой помощи
В прокуратуре пройдет «горячая линия» по правам инвалидов
Устанавливается личность водителя, который перевозил детей в багажнике
В Мотовилихе горело поле сухой травы. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров
С 10 апреля в Кировском районе Перми пройдет плановое отключение электричества
Суд Перми приговорил к реальному сроку женщину, которая насмерть сбила 11-летнего ребёнка
В Карагае осудят мужчину за использование банковской карты умершего родственника
В Перми обновят участок в районе пересечения шоссе Космонавтов и улицы Мира
В Прикамье произошел рекордный перепад температур
С 20 апреля в Перми пройдут ежегодные мероприятия по дератизации
В Перми остановку Розалии Землячки переименуют в «Сквер им. Калачникова»
Спикер Пермской Думы Дмитрий Малютин посетил Индустриальный район Перми с рабочим визитом
В музее «Хохловка» начали готовиться к Пасхе
Соглашение о сотрудничестве подписали компания «Уралхим» и ПГАТУ
В пермском супермаркете сантехники «33 метра» объявили о весенних акциях
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2023
В эти выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах
В небе над Пермью наблюдалось солнечное гало
Летом в Перми заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей
В Перми прошла общегородская зарядка
Пермский край получит более 5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2023
В эти выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах
В небе над Пермью наблюдалось солнечное гало
Летом в Перми заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей
В Перми прошла общегородская зарядка
Пермский край получит более 5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта
Выходные в Прикамье будут тёплыми и солнечными
В мэрии Перми подтвердили повышение стоимости проезда с 15 апреля
В Перми стартует фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC
Пермь готовится к празднованию Дня Победы
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