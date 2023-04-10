В Перми пройдут бесплатные занятия плаванием для детей-инвалидов. Занятия будут проходить в бассейне «Рекорд» по адресу: улица Транспортная, 7. Подать все необходимые документы можно до 14 апреля.В департаменте социальной политики администрации Перми сообщили, что право на получение абонемента имеют дети-инвалиды в возрасте с 3 до 18 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Перми.Абонемент на посещение занятий предусматривает возможность сопровождения ребёнка-инвалида одним родителем или законным представителем. Для ребёнка и его сопровождающего услуга по плаванию предоставляется бесплатно за счёт средств бюджета Перми. Количество мест ограничено.Услуга предоставляется на основании заявления родителей или законных представителей ребёнка-инвалида. К заявлению необходимо приложить следующие документы: заявление родителя (законного представителя), копии документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала), копии документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства ребёнка-инвалида на территории Перми (с предъявлением оригинала), копии свидетельства о рождении и копии паспорта (для детей-инвалидов с 14 лет) (с предъявлением оригиналов), копии справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенку (с предъявлением оригинала), справка медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям плаванием с указанием диагноза ребёнка, копии свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка (с предъявлением оригинала).Для получения услуги необходимо обратиться с полным пакетом документов до 14 апреля к специалистам департамента социальной политики администрации Перми по адресам:– Индустриальный район: улица Мира, 15, кабинет 614, телефон: 227-94-44;– Кировский район: улица Закамская, 26, кабинет 1, телефон: 283-34-05;– Ленинский район, Дзержинский район: улица Ленина, 85, кабинет 14, телефон 236-10-36;– Мотовилихинский район: улица Уральская, 36, кабинет 114а, телефон: 260-35-15;– Орджоникидзевский район: улица Щербакова, 24, кабинет 103, телефон: 263-52-21;– Свердловский район: Комсомольский проспект, 71, кабинет 8, телефон: 244-30-90.Время работы: понедельник, среда, пятница – с 09:00 до 13:00, вторник, четверг – с 14:00 до 18:00.