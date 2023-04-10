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Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Перми на Донбасс
Также среди прочего отправлено тактическое оборудование: приборы ночного видения, тепловизоры, генераторы, печки-буржуйки, инструменты, автозапчасти, спальники, а также окопные свечи, носилки, маскировочные сети.
Также к месту назначения отправили более 5 тонн продуктов: чай, консервы, крупы, макароны. В сборе гуманитарной помощи участвовали Кудымкарский, Березниковский, Верещагинский, Александровский, Пермский округа, а также диаспоры и предприятия края.
Гуманитарную помощь на ул. Крупской, 5 принимают по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00. Но в связи с сезонностью, принимают не все.Ксения Котова, руководитель гуманитарного центра Пермского края: "Острая необходимость в укрывной пленке, гвоздях, инструменте, обуви, нижнем белье, футболки, носки. Теплые вещи больше не принимаем".
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