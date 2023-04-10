Центробанк: мошенники похищают деньги с карт граждан, используя QR-коды

Мошенники похищают деньги с карт граждан, используя QR-коды. Как рассказали в пресс-службе Пермского отделения Банка России, злоумышленники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные.Для похищения денег мошенники звонят клиентам под видом сотрудников банка и сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета. При этом они просят потенциальную жертву прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Злоумышленники рассчитывают на то, что человек не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к его изображению, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.«В данном случае QR-код фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Помните, что настоящие сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают у клиентов QR-код. Если вам звонит «сотрудник банка», просто положите трубку и позвоните в банк по номеру с обратной стороны карты», – рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.