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Центробанк: мошенники похищают деньги с карт граждан, используя QR-коды
Для похищения денег мошенники звонят клиентам под видом сотрудников банка и сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета. При этом они просят потенциальную жертву прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Злоумышленники рассчитывают на то, что человек не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к его изображению, поэтому легко может им поделиться. Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.
«В данном случае QR-код фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода. Никогда не делитесь QR-кодом с незнакомыми людьми, не храните его изображение в мобильных устройствах или в распечатанном виде. Помните, что настоящие сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают у клиентов QR-код. Если вам звонит «сотрудник банка», просто положите трубку и позвоните в банк по номеру с обратной стороны карты», – рассказал управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.
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