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Синоптики: арктическое вторжение будет кратковременным
"Сегодня на севере региона температура воздуха днем не поднимется выше отметки в +2, на основной территории края ожидается температура воздуха около +5...+7. Тепло останется только на крайнем юге: +10...+12. Арктическое вторжение ожидается кратковременным. Холодный воздух, быстро сместившись через регион, уйдет в Зауралье, потом вновь ожидается потепление. Начало недели будет холодным, к середине недели мы увидим пик потепления, а вот к концу недели в выходные ожидается очередное похолодание. Осадков существенных не ожидается. Они, если и будут, то только по северу и востоку Пермского края в виде мокрого снега, но небольшой интенсивности", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.
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