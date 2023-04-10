Синоптики: арктическое вторжение будет кратковременным

В Пермском крае ожидается ультраполярное вторжение."Сегодня на севере региона температура воздуха днем не поднимется выше отметки в +2, на основной территории края ожидается температура воздуха около +5...+7. Тепло останется только на крайнем юге: +10...+12. Арктическое вторжение ожидается кратковременным. Холодный воздух, быстро сместившись через регион, уйдет в Зауралье, потом вновь ожидается потепление. Начало недели будет холодным, к середине недели мы увидим пик потепления, а вот к концу недели в выходные ожидается очередное похолодание. Осадков существенных не ожидается. Они, если и будут, то только по северу и востоку Пермского края в виде мокрого снега, но небольшой интенсивности", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.