← В Краснокамске возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных по нацпроекту
Госавтоинспекция оштрафовала водителя, перевозившего детей в багажнике
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором водитель автомобиля "Ваз 21144" движется по улицам краевого центра, перевозя двоих детей в багажнике. Полицейские установили личность человека, управлявшего транспортным средством в момент нарушения. Им оказался 61 летний водитель.
"С нарушением водитель согласился и был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 3000 рублей", - рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Краснокамске возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных по нацпроекту
В Соликамске задержан магазинный вор
В Перми автомобиль "Тесла" сбил велосипедиста
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.04.2023
В эти выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах
В небе над Пермью наблюдалось солнечное гало
Летом в Перми заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей
В Перми прошла общегородская зарядка
Пермский край получит более 5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта
Выходные в Прикамье будут тёплыми и солнечными
Добавить комментарий: