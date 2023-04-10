В Краснокамске возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных по нацпроекту

В Краснокамске возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств должностными лицами коммерческой организации, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).По данным следствия, в ходе реализации национального проекта «Культура» между МАУ ДО «Детская музыкальная школа г. Краснокамска» и коммерческой организацией был заключен договор по ремонту кровли здания, где располагалось учреждение, стоимостью более 2,9 миллиона рублей. При проверке выполненных работ выяснилось, что часть работ фактически не выполнена, при этом акты выполненных работ подписаны, а бюджетные денежные средства выплачены коммерческой организации в полном объеме. Установлено, что стоимость не выполненных по договору работ составила более 80 тысяч рублей."В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, и всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.