← В Перми автомобиль "Тесла" сбил велосипедиста
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В Соликамске задержан магазинный вор
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← В Перми автомобиль "Тесла" сбил велосипедиста
В Краснокамске возбуждено уголовное дело о хищении денег, выделенных по нацпроекту →
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.04.2023
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В Перми автомобиль "Тесла" сбил велосипедиста
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