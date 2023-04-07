Выходные в Прикамье будут тёплыми и солнечными

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"Днем в субботу мы заметим существенное потепление, температура поднимется до отметки +5...+10, в Перми около +9. В воскресенье по-прежнему без осадков, ночью температура -1...-6, в Перми около -2, днём +9...+14, в Перми около +12. Осадки ожидаются только в следующую среду, да и то небольшие", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского гидрометцентра.
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