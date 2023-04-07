Пермский край получит более 5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта

Правительство РФ утвердило предоставление федеральных субсидий в рамках пилотной программы по развитию электрического транспорта. В число десяти регионов, которым будут направлены средства, вошел в том числе Пермский край. Общий объем субсидии составит 5,177 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края, эти средства пойдут на модернизацию трамвайного сообщения, а также запуск электрических автобусов.
Программа модернизации электротранспорта включает в себя ремонт 35 км трамвайных путей, реконструкцию депо «Балатово», тяговых подстанций, поставку 44 трамвайных вагонов и 16 электробусов, а также строительство зарядной инфраструктуры.
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