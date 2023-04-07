В мэрии Перми подтвердили повышение стоимости проезда с 15 апреля

В департаменте транспорта администрации Перми подтвердили, что с 15 апреля стоимость разовой поездки в общественном транспорте составит 35 рублей. Как отметили в ведомстве, это необходимо для обеспечения работы и развития отрасли.На следующей неделе будет развёрнута информационная кампания среди пассажиров. Департамент использует одновременно несколько каналов коммуникации, среди них – мониторы и аудиоинформаторы в автобусах и трамваях, социальные сети, СМИ, а также непосредственная коммуникация с пассажирами. Также будет произведена замена информационных наклеек в салонах и обновлено программное обеспечение валидаторов.Кроме того, контролёры МКУ «Гортранс» начнут выдавать памятки о преимуществах использования проездных. По данным департамента, с помощью проездных документов пассажиры по-прежнему смогут значительно экономить на проезде – порядка 30-50% от стоимости разовой поездки. Стоимость проездных с 15 апреля вырастет не на столь значительную сумму. Например, один из самых популярных тарифов – безлимитный проездной на месяц – станет дороже на 102 рубля.