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В мэрии Перми подтвердили повышение стоимости проезда с 15 апреля
На следующей неделе будет развёрнута информационная кампания среди пассажиров. Департамент использует одновременно несколько каналов коммуникации, среди них – мониторы и аудиоинформаторы в автобусах и трамваях, социальные сети, СМИ, а также непосредственная коммуникация с пассажирами. Также будет произведена замена информационных наклеек в салонах и обновлено программное обеспечение валидаторов.Кроме того, контролёры МКУ «Гортранс» начнут выдавать памятки о преимуществах использования проездных. По данным департамента, с помощью проездных документов пассажиры по-прежнему смогут значительно экономить на проезде – порядка 30-50% от стоимости разовой поездки. Стоимость проездных с 15 апреля вырастет не на столь значительную сумму. Например, один из самых популярных тарифов – безлимитный проездной на месяц – станет дороже на 102 рубля.
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