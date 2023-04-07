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В Перми стартует фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC
Как рассказали в Минкульте Прикамья, кинопрограмма пятого юбилейного фестиваля исследует космос, сознание человека, этичность использования технологий искусственного интеллекта. Вместе с героями научно-популярных фильмов зрители отправятся в экстремальные путешествия. Фильмы этого года созерцают красоту природы, объясняют, как функционирует зрение человека, и по-новому исследуют последствия изоляции.
В научной программе примут участие эксперты из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми. На фестивале пройдут встречи с путешественниками и учеными, занимающимися разработкой инноваций. Свои лекции прочитают специалисты в искусственном интеллекте, испытатели, которые примеряют на себя условия космической изоляции, исследователи космоса. Вся лекционная программа будет транслироваться в социальных сетях фестиваля
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