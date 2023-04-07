В Перми стартует фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC

В Перми с 7 по 13 апреля пройдет международный фестиваль научно-популярного кино FUTURE.DOC (16+). Это одно из главных апрельских событий региональной программы мероприятий «Пермь-300». Основной площадкой фестиваля станет культурное пространство «Часовой завод». Мероприятия фестиваля также запланированы в частной филармонии «Триумф» и в детском технопарке «Кванториум Фотоника».Как рассказали в Минкульте Прикамья, кинопрограмма пятого юбилейного фестиваля исследует космос, сознание человека, этичность использования технологий искусственного интеллекта. Вместе с героями научно-популярных фильмов зрители отправятся в экстремальные путешествия. Фильмы этого года созерцают красоту природы, объясняют, как функционирует зрение человека, и по-новому исследуют последствия изоляции.В научной программе примут участие эксперты из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми. На фестивале пройдут встречи с путешественниками и учеными, занимающимися разработкой инноваций. Свои лекции прочитают специалисты в искусственном интеллекте, испытатели, которые примеряют на себя условия космической изоляции, исследователи космоса. Вся лекционная программа будет транслироваться в социальных сетях фестиваля