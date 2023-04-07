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Пермь готовится к празднованию Дня Победы
В этом году праздник проходит под девизом "Родина одна". В Прикамье запланировано проведение более 200 мероприятий. 9 мая праздничные мероприятия в Перми начнутся в 8:00 с возложения цветов к монументу Героям фронта и тыла. В 10:00 на Октябрьской площади начнется торжественный парад, в этом году его обещают усилить за счет новой военной техники. В 11:00 по Комсомольскому проспекту пройдет "Бессмертный полк", сбор объявлен в 9:00 на перекрестке с ул. Пушкина. Завершит праздник Победы торжественный салют в 23:00.78-я годовщина Победы пришлась на празднования 300-летия Перми. Месту города в военной истории страны будет посвящен фестиваль "Оружие Победы".Глава региона подчеркнул, что проведение фестиваля в краевой столице поддержано и одобрено на федеральном уровне.
«В этом году на площади перед Театром-Театром будет впервые развернута выставка техники и вооружений прикамских предприятий, что станет знаковым и запоминающимся событием, – подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.Патриотические и просветительские акции в рамках фестиваля пройдут 9 мая, в День города и другие памятные дни. Официальное открытие экспозиции "Оружие Победы" запланировано на 10 июня, тогда же заработают две площадки: музей под открытым небом в Мотовилихе и экспозиция на заводе им. Шпагина. Здесь будет представлены военная техника, оборудование, документы, в том числе и те, которые раньше не выставлялись."Впервые постараемся создать музейную экспозицию, уникальную по наличию экспонатов. В этот раз все корпоративные музеи всех предприятий дадут нам свои экспонаты, что-то утерянное навсегда - постараемся восстановить в виде моделей, что-то запросим у действующих вооруженных сил , - рассказал представитель Общественной палаты Прикамья в Общественной палате РФ Ямур Гильмутдинов.
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