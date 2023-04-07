В Перми построят корпус для испытания трансмиссии перспективных вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех начал строительство нового корпуса на предприятии «Редуктор-ПМ» в Перми, в котором будут проходить испытания агрегаты трансмиссии перспективных вертолетов и беспилотников. Это позволит предприятию увеличить объемы производства и расширить линейку выпускаемой продукции. Строительные работы планируется завершить в 2025 году.В церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаил Рыбаков.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что площадка будущего испытательного комплекса «Редуктор-ПМ» станет одной из самых современных и уникальных в стране.«Краевые власти со своей стороны оказывают всевозможное содействие предприятию. В частности, за последние шесть лет привлекли более 700 млн руб. через федеральный и региональный Фонд развития промышленности. Кроме того, ведем системную работу по подготовке кадров - строим учебный корпус и общежитие Пермского авиационного техникума, модернизируем мастерские и лаборатории, совершенствуем программы обучения. Уверен, что с реализацией проекта по строительству корпуса испытательных стендов Пермский край станет Центром редукторостроения России», – сказал глава региона.