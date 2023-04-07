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В Перми построят корпус для испытания трансмиссии перспективных вертолетов
В церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаил Рыбаков.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что площадка будущего испытательного комплекса «Редуктор-ПМ» станет одной из самых современных и уникальных в стране.
«Краевые власти со своей стороны оказывают всевозможное содействие предприятию. В частности, за последние шесть лет привлекли более 700 млн руб. через федеральный и региональный Фонд развития промышленности. Кроме того, ведем системную работу по подготовке кадров - строим учебный корпус и общежитие Пермского авиационного техникума, модернизируем мастерские и лаборатории, совершенствуем программы обучения. Уверен, что с реализацией проекта по строительству корпуса испытательных стендов Пермский край станет Центром редукторостроения России», – сказал глава региона.
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