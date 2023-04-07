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Нейросеть учится создавать образы древней коми-пермяцкой мифологии
Суседко в лапте — не кот в кроссовке, нейросеть не знает про обувь из коры. Дух бани — чуд — будто из космоса. А вот портреты Кудымкара, с которых начались эксперименты, а затем и Большой Кочи, сразу получились хорошо.Василий Гагарин, житель с. Большая Коча: "Улучшать, добавлять детали, добавлять узоры. Это нейросеть запоминает, и чем больше людей будут заниматься этим, тем больше нейросеть будет знать коми-пермяков".
Программа проделывает большой объем визуальной работы.
Даже облик божества Ена и битву лешего с инопланетянами сгенерировала, но нейросеть точно не заменит мышление и эмоциональное подключение человека к произведению.
Пример тому - творчество коми-пермяцкого художника Виталия Онькова. Его работы во многом определили представление современников об облике героев народных преданий. Нейросеть технична, но не талантлива. Вдохновленная пермским звериным стилем, Марина Белавина из Кудымкара тоже создает образы с помощью нейросети и отмечает, что программе сведений о коми-пермяках не достает. В изображениях легендарных персонажей нет этнических черт. Портрет Иньвы, «реки женских слез», и Человеколося – исключения. Марина Белавина, руководитель АНО «Центр поддержки культурных и социальных проектов "Арткад" (Время создавать): "Один из первых образов, который получился, это Человеколось, потому что он очень похож был действительно на того шамана, который путешествует по мирам, и доходит до верхних миров, которые обозначены как раз лосиными головами в пермском зверином стиле".
Мария Юркина, жительница с. Большая Коча, участница Народного фольклорного ансамбля «Мича асыв» («Ясное утро»): "Очень понравилось, особенно изображение реки Онолва. Можно сделать такой вывод, что при помощи этой программы можно сделать очень многое, очень важное, что-то прекрасное".
Сейчас Василий Гагарин пытается создать образ коми-пермяцкой песни. Выходит не очень, мешает проблема перевода с коми-пермяцкого на русский, а затем на английский.
Пока исполнить песню с душой у ансамбля получается лучше, чем у нейросети.
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