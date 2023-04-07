В Перми будут судить телефонного мошенника

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"По версии следствия, обвиняемый звонил гражданам по телефону и сообщал заведомо ложные сведения о том, что их родственники якобы попали в беду. Вводя их в заблуждение и обещая решить возникшие у них проблемы, убеждал в необходимости перечисления ему денежных средств", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Всего потерпевшими были перечислены денежные средства членам преступной группы в сумме более 300 тыс. рублей. Дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Перми.
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