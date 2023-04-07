«Зачем детей нарожали, если не можете их возить?» Новый мост в ненадлежащем состоянии, а людей кормят отговорками

Следственный комитет начал проверку ремонта моста в деревне Малый Буртым недалеко от Перми. За почти 12 миллионов бюджетных рублей конструкцию привели в порядок осенью, а сейчас здесь снова появились колеи, ямы и глина. Жители деревни Малый Буртым, что в 20 километрах от Перми, делятся впечатлениями от нового моста через реку Мулянку. По нему они не едут, а идут, потому что подъездные пути растаяли вместе со снегом.

Благодаря сухой погоде ситуация стабилизировалась, но скорость автолюбителям всё равно приходится сбрасывать до минимальных значений.

Сейчас более-менее, но если есть желание пройти по так называемой пешеходной части, обувь всё равно будет грязной. Поэтому смотрю, что здесь местные используют это ограждения для очистки ботинок.

История с мостом длится не первый год. В сентябре 2021-го здесь образовалась дыра. Её временно заделали. В 2022-м власти округа решили провести частичный ремонт. Опоры оголили. Зимой укрепили. После нового года сдали. Потом началась весна и звонки в администрацию.

Мария Калугина: "Постоянно отговорки, а зачем вы сюда переехали, зачем детей нарожали, если вы не можете по этим дорогам возить их".

Маргарита Василенко ведет группу ВКонтакте, посвященную Малому Буртыму. Она уверена, что дело не в подрядчике, а в самом проекте.

Маргарита Василенко: "Первый контракт оказался несостоятельным, проект, контракт переделывали, конкурс переигрывали, время затянули и в итоге закончили 30 декабря. Всё это время мы объезжали".

В администрации Пермского округа не отрицают, что во время конкурсной процедуры были некоторые цитата «внутренние причины», поэтому работы проводились позднее строительного сезона.

Игорь Варушкин, первый заместитель главы администрации Пермского муниципального округа: "На сегодняшний день там некритичная ситуация, и в рамках бюджета мы продолжим работы, как по самому мосту в этом году, так и по подъездным путям".

Объектом, стоимостью 11,7 млн рублей, уже заинтересовались в Следственном комитете.

Ирина Незнамова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Предварительно установлено, что в 2022 году в виду халатных действий сотрудников администрации Пермского муниципального округа по исполнению муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги Горбуново – Малый Буртым – Мулянка произошло размытие и просадка грунта на данном участке дороги".

Дорога и мост связывают пять деревень. Люди надеются, что всё здесь доделают и можно будет в любое время года спокойно проехать на машине или пройти пешком, не увязнув в грязи.