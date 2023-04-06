«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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31.03.2023 в 17:00
29.03.2023 в 09:43
26.03.2023 в 16:35
26.03.2023 в 16:03
25.03.2023 в 15:00
29.03.2023 в 15:05
14.03.2023 в 16:34
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.04.2023
В центре Перми распустились подснежники
В Пермском крае закрыты все ледовые переправы
В Перми установят памятник российскому ученому и изобретателю Петру Соболевскому
В деревню Скакуны наведался дикий кабан
В Перми планируют открыть центр подготовки специалистов для авиастроения
В Прикамье проверяют факт загрязнения Камы в Чайковском
В Прикамье школьник порезал ножом другого ученика
В Пермском крае возле дороги гуляла крупная рысь
Возле жилого комплекса «Гулливер» произошла новая кража из автомобиля
Под штукатуркой сохранились фрески. Жители деревни Копально восстанавливают старинный храм
Полицейским Прикамья передали 20 новых служебных автомобилей
СК проверяет информацию о ненормативном состоянии моста и дороги в деревне Малый Буртым
В Прикамье по нацпроекту благоустроят 130 дворов и 57 общественных пространств
Эхо 90-х. На парковке возле жилого комплекса "Гулливер" вскрывают и обворовывают автомобили
С начала года на территории края добыто 169 волков
В Прикамье растёт число самозанятых
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2023
Dj Smash написал песню к 300-летию Перми
Борьба с короедом. В Прикамье планируют вырубить 17 гектаров леса
В Мотовилихинском районе работает городская ярмарка
Началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова
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Летевший из Перми самолёт столкнулся с птицей
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В центре Перми распустились подснежники
В Пермском крае закрыты все ледовые переправы
В Перми установят памятник российскому ученому и изобретателю Петру Соболевскому
В деревню Скакуны наведался дикий кабан
В Перми планируют открыть центр подготовки специалистов для авиастроения
В Прикамье проверяют факт загрязнения Камы в Чайковском
В Прикамье школьник порезал ножом другого ученика
В Пермском крае возле дороги гуляла крупная рысь
Возле жилого комплекса «Гулливер» произошла новая кража из автомобиля
Под штукатуркой сохранились фрески. Жители деревни Копально восстанавливают старинный храм
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