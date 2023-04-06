СК проверяет информацию о ненормативном состоянии моста и дороги в деревне Малый Буртым

Следственный комитет начал проверку информации про мост и дорогу в деревне Малый Буртым, в 20 км от Перми. Чуть раньше жители сообщили, что после прошлогоднего ремонта весной здесь всё развалилось.Весной, как только дорога пришла в ненормативное состояние, люди обратились к властям Пермского района, в дорожный отдел. "Подрядчик приехал, что-то выровнял, но, к сожалению, стало еще хуже, мы вообще не могли проезжать", - рассказали местные жители.Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, предварительно установлено, что в 2022 году ввиду халатных действий сотрудников администрации Пермского муниципального округа по исполнению муниципального контракта на выполнение работ по ремонту размытых и разрушенных участков автомобильной дороги Горбуново - Малый Буртым - Мулянка, произошло размытие и просадка грунта на данном участке дороги.Следователями территориального следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.