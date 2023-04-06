В Прикамье по нацпроекту благоустроят 130 дворов и 57 общественных пространств

На заседании правительства Пермского края обсудили реализацию в регионе национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году в Прикамье запланировано благоустройство 130 дворов и 57 общественных пространств. Андрей Шестаков увлекается этно-музыкой и мимо язычкового барабана и других уличных инструментов в обновленном 66-м квартале эспланады пройти не смог: "Всё супер, с удовольствием заехал, поиграл, отвёл душу".Здесь любой найдёт себе занятие по душе. Игровые зоны, шезлонги, скамейки, цветники, деревья. Причем возможно это не последние изменения в лучшую сторону. Не исключено, что в следующий раз отремонтируют территорию за Театром-Театром.По сравнению с обновленными кварталами эспланады эта территория выглядит заброшенной, из достопримечательностей здесь только кедр сибирский.Это Чернушка и их проект «Зелёный город»: как было и как стало.Ещё один пример, где более 36 тысяч участников интернет-голосования в 2022 году высказались за благоустроительные работы в Черняевском лесу на участке от ДКЖ до Подлесной. В 2023-м тут появятся площадки из каменного покрытия, освещение, туалеты, места для отдыха и урны.Татьяна Струк: "Здесь очень много народа и, прежде всего, мамы молодые с колясками, детки".И это далеко не весь перечень работ, реализуемых в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». О том, что уже сделано, и что предстоит, обсудили на очередном заседании члены краевого правительства с главой Прикамья.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году мы планируем 180 общественных пространств благоустроить, на это будет выделена достаточно серьёзная денежная сумма - 1 млрд рублей. Я традиционно обращаю внимание на качество и своевременность выполнения работ".По итогам обсуждения глава региона дал ряд поручений, среди них – привлечь как можно больше внимания жителей к голосованию за благоустройство объектов, и в этом, в том числе, должны помочь волонтёры.Артём Балахнин, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "13 муниципальных образований, 30 объектов, это в основном общественные пространства, которые мы будем реализовывать в следующем году, и жители уже сейчас будут голосовать. Победителями могут стать порядка 11-12 объектов".Всего с 2019 года в Прикамье были приведены в порядок более двух тысяч дворов и 500 общественных территорий. Также на днях Минстрой РФ включил в перечень по качеству среды по итогам прошлого года 9 городов Прикамья. Среди «новичков» - Чердынь, Чусовой и Краснокамск.