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Полицейским Прикамья передали 20 новых служебных автомобилей
Глава региона сообщил, что благодаря региональной программе за последние 9 лет подразделениям полиции переданы более 160 единиц автотранспорта. В этом году планируется передать органам полиции еще 16 автомобилей «Нива». Для этих целей в бюджете Пермского края на 2023 год предусмотрено 15,6 млн руб.
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