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Эхо 90-х. На парковке возле жилого комплекса "Гулливер" вскрывают и обворовывают автомобили
На утренней съемке можно оценить весь масштаб произошедшего. И это в самом центре Перми. Парковка возле ЖК «Гулливер» со стороны улицы Куйбышева. Прямо напротив детский сад, меньше чем через квартал - районный отдел полиции.
Действуют преступники лихо, не церемонятся. В случае с "Ауди" они даже не пытались вскрыть автомобиль, просто разбили боковое стекло со стороны водителя. Там, где все произошло, до сих пор весь тротуар усыпан битым стеклом.
90-е возвращаются — пытаются иронизировать водители, переставляя свои автомобили подальше отсюда.
Местные говорят, хозяин пострадавшей "Ауди" приехал в Пермь в командировку на пару дней. А в итоге пришлось задержаться и обратиться в полицию.
Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В отдел полиции Свердловского района поступило два сообщения о том, что во дворе жилого дома по улице Революции неизвестный разбил стекла автомобиля. Полицейские осмотрели место происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".
А это еще один пострадавший автомобиль на этой же парковке. Газель принадлежит Денису Бородулину, его сын Павел показывает последствия нашествия расхитителей - выдрали магнитолу, камеру заднего вида.
Хозяин авто находится в командировке, поэтому в полицию не стал обращаться.
Денис Бородулин, житель ЖК «Гулливер»: "Пробрались путем взлома личинки, внутри в кабине варварски вырвали магнитолу, поломав крепеж и обшивку панели".
Под автомобильным ковриком грабители оставили использованный шприц. Подобные предметы, кстати, можно заметить и вокруг парковки.
Поставить забор здесь нельзя — земля муниципальная. Единственный выход — установить камеры. Впрочем, их в жилом комплексе достаточно. Но, как показывает практика, видеофиксация не смогла уберечь жителей «Гулливера» от массовой кражи велосипедов, которая была здесь прошлой весной.
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