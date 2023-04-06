Эхо 90-х. На парковке возле жилого комплекса "Гулливер" вскрывают и обворовывают автомобили

В полиции Перми начали проверку сообщений о кражах, которые стали происходить на парковке возле жилого комплекса "Гулливер". По ночам здесь вскрывают автомобили и вытаскивают оттуда все ценное, а иногда оставляют в салоне использованные шприцы.Видео заснял один из жителей ЖК «Гулливер». На кадрах явно мужской силуэт. Через окно вытаскивает что-то из автомобиля и скрывается в ночи.На утренней съемке можно оценить весь масштаб произошедшего. И это в самом центре Перми. Парковка возле ЖК «Гулливер» со стороны улицы Куйбышева. Прямо напротив детский сад, меньше чем через квартал - районный отдел полиции.Действуют преступники лихо, не церемонятся. В случае с "Ауди" они даже не пытались вскрыть автомобиль, просто разбили боковое стекло со стороны водителя. Там, где все произошло, до сих пор весь тротуар усыпан битым стеклом.90-е возвращаются — пытаются иронизировать водители, переставляя свои автомобили подальше отсюда.Местные говорят, хозяин пострадавшей "Ауди" приехал в Пермь в командировку на пару дней. А в итоге пришлось задержаться и обратиться в полицию.Вячеслав Баяндин, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "В отдел полиции Свердловского района поступило два сообщения о том, что во дворе жилого дома по улице Революции неизвестный разбил стекла автомобиля. Полицейские осмотрели место происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение".А это еще один пострадавший автомобиль на этой же парковке. Газель принадлежит Денису Бородулину, его сын Павел показывает последствия нашествия расхитителей - выдрали магнитолу, камеру заднего вида.Хозяин авто находится в командировке, поэтому в полицию не стал обращаться.Денис Бородулин, житель ЖК «Гулливер»: "Пробрались путем взлома личинки, внутри в кабине варварски вырвали магнитолу, поломав крепеж и обшивку панели".Под автомобильным ковриком грабители оставили использованный шприц. Подобные предметы, кстати, можно заметить и вокруг парковки.Поставить забор здесь нельзя — земля муниципальная. Единственный выход — установить камеры. Впрочем, их в жилом комплексе достаточно. Но, как показывает практика, видеофиксация не смогла уберечь жителей «Гулливера» от массовой кражи велосипедов, которая была здесь прошлой весной.