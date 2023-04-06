← В Прикамье растёт число самозанятых
Эхо 90-х. На парковке возле жилого комплекса "Гулливер" вскрывают и обворовывают автомобили →
С начала года на территории края добыто 169 волков
В краевом Минприроды обращают внимание, что при обнаружении следов волка вблизи населенных пунктов, а также если хищники унесли домашнее животное, необходимо срочно сообщать информацию по номеру 112. Учитывая, что за сутки волк может пройти расстояние в 50 км, особенна важна оперативность передачи информации для скорейшего завершения мероприятий по поиску и ликвидации животных.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье растёт число самозанятых
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2023
Dj Smash написал песню к 300-летию Перми
Борьба с короедом. В Прикамье планируют вырубить 17 гектаров леса
В Мотовилихинском районе работает городская ярмарка
Пермяки жалуются на странный оранжевый дым
Летевший из Перми самолёт столкнулся с птицей
В Перми вынесен приговор организаторам подпольного казино
В Прикамье зарегистрированы первые случаи горения сухой травы
Возле Речного вокзала возобновился ремонт площади Трёх столетий
Добавить комментарий: