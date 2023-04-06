С начала года на территории края добыто 169 волков

С начала года на территории охотничьих угодий Пермского края в рамках регулирования численности, любительской и спортивной охоты добыто 169 волков. С 2022 года по решению регионального правительства размер денежного поощрения гражданам за отстрел одного хищника на территории охотничьих угодий увеличен на размер НДФЛ – с 20 до 23 тысяч рублей. Кроме того, сокращены сроки рассмотрения заявлений охотников на выплату с трех месяцев до одного. С мая 2022 года денежное вознаграждение за добычу волка получают и граждане, добывшие зверя в рамках любительской и спортивной охоты.В краевом Минприроды обращают внимание, что при обнаружении следов волка вблизи населенных пунктов, а также если хищники унесли домашнее животное, необходимо срочно сообщать информацию по номеру 112. Учитывая, что за сутки волк может пройти расстояние в 50 км, особенна важна оперативность передачи информации для скорейшего завершения мероприятий по поиску и ликвидации животных.