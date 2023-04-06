В Прикамье растёт число самозанятых

В Пермском крае отмечается рост числа самозанятых. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю, прирост за второе полугодие 2022 года составил порядка 12 %.С 2023 года в крае появилась новая нецелевая поддержка местных бюджетов. Она будет предоставляться муниципалитетам в форме дотации на стимулирование к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход. Общий годовой объем дотации в Законе о бюджете Пермского края на 2023 год составляет почти 262 млн рублей. Дотация будет поступать в местные бюджеты ежеквартально. Её размер для каждого муниципалитета будет зависеть от доли зарегистрированных на его территории плательщиков налога на профессиональный доход в общем количестве таких лиц в Пермском крае. В 1 квартале объем дотации составил 65,5 млн рублей.