В Прикамье растёт число самозанятых
С 2023 года в крае появилась новая нецелевая поддержка местных бюджетов. Она будет предоставляться муниципалитетам в форме дотации на стимулирование к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход. Общий годовой объем дотации в Законе о бюджете Пермского края на 2023 год составляет почти 262 млн рублей. Дотация будет поступать в местные бюджеты ежеквартально. Её размер для каждого муниципалитета будет зависеть от доли зарегистрированных на его территории плательщиков налога на профессиональный доход в общем количестве таких лиц в Пермском крае. В 1 квартале объем дотации составил 65,5 млн рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.04.2023
Dj Smash написал песню к 300-летию Перми
Борьба с короедом. В Прикамье планируют вырубить 17 гектаров леса
В Мотовилихинском районе работает городская ярмарка
Пермяки жалуются на странный оранжевый дым
Летевший из Перми самолёт столкнулся с птицей
В Перми вынесен приговор организаторам подпольного казино
В Прикамье зарегистрированы первые случаи горения сухой травы
Возле Речного вокзала возобновился ремонт площади Трёх столетий
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2023
Добавить комментарий: