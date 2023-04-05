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В Прикамье зарегистрированы первые случаи горения сухой травы
Напомним, с 30 апреля в регионе объявлено начало пожароопасного сезона. Запрета на посещение лесов для граждан пока нет, однако в МЧС призывают не разводить костры и не сжигать мусор в лесу. За нарушение требований пожарной безопасности законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
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Возле Речного вокзала возобновился ремонт площади Трёх столетий
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