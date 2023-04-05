В Прикамье зарегистрированы первые случаи горения сухой травы

С начала года на территории края уже зарегистрировано 8 случаев горения сухой травянистой растительности на общей площади 3 450 квадратных метров на территориях Чайковского, Суксунского, Добрянского городских округов и Пермского, Большесосновского муниципальных округов. Причинами возникновения пожаров во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Для мониторинга пожароопасной обстановки на территории края используется система космического мониторинга, а также беспилотные летательные аппараты.Напомним, с 30 апреля в регионе объявлено начало пожароопасного сезона. Запрета на посещение лесов для граждан пока нет, однако в МЧС призывают не разводить костры и не сжигать мусор в лесу. За нарушение требований пожарной безопасности законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.