В Перми вынесен приговор организаторам подпольного казино

В Перми суд вынес приговор пятерым жителям города. Двое мужчин и три женщины признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр, организованной группой.Следствием и судом установлено, что двое жителей Перми, действуя в составе организованной группы, в целях извлечения прибыли вне игорной зоны организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в нежилом помещении на территории Дзержинского района. Посетителям предоставлялся доступ к азартным играм с использованием оборудования в арендуемом помещении. Для обеспечения круглосуточного функционирования незаконного игорного клуба были привлечены трое жительниц Перми."Организаторы азартных игр извлекали доход, проводили инкассацию денежных средств, решали кадровые, финансовые и организационные вопросы. Совокупный доход указанной преступной деятельности составил более 26 миллионов рублей. В ходе обыска в квартире одного из организаторов следователями было обнаружено наркотическое средство. Кроме того, обыск был проведен в помещении игорного клуба, где было изъято оборудование и денежные средства. Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.Приговором суда троим виновным женщинам назначено наказание в виде штрафов, одному из организаторов назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей, другому в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.