← В Прикамье зарегистрированы первые случаи горения сухой травы
В Перми вынесен приговор организаторам подпольного казино
Следствием и судом установлено, что двое жителей Перми, действуя в составе организованной группы, в целях извлечения прибыли вне игорной зоны организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в нежилом помещении на территории Дзержинского района. Посетителям предоставлялся доступ к азартным играм с использованием оборудования в арендуемом помещении. Для обеспечения круглосуточного функционирования незаконного игорного клуба были привлечены трое жительниц Перми.
"Организаторы азартных игр извлекали доход, проводили инкассацию денежных средств, решали кадровые, финансовые и организационные вопросы. Совокупный доход указанной преступной деятельности составил более 26 миллионов рублей. В ходе обыска в квартире одного из организаторов следователями было обнаружено наркотическое средство. Кроме того, обыск был проведен в помещении игорного клуба, где было изъято оборудование и денежные средства. Преступная деятельность была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Приговором суда троим виновным женщинам назначено наказание в виде штрафов, одному из организаторов назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей, другому в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье зарегистрированы первые случаи горения сухой травы
Возле Речного вокзала возобновился ремонт площади Трёх столетий
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2023
Возле комплекса "Гулливер" участились кражи из автомобилей
В Пермском крае проснулись гадюки
В Прикамье обсудили перспективы развития химической промышленности
Крупный пожар произошел в расселенном доме на ул. Уральской
В Перми продолжается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей
В Чайковском лжеэлектрик обокрал пенсионера
В Перми состоялся общероссийский балетный конкурс "Надежда"
Добавить комментарий: