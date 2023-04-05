← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2023
В Прикамье зарегистрированы первые случаи горения сухой травы →
Возле Речного вокзала возобновился ремонт площади Трёх столетий
В настоящее время разобрано старое основание площади и покрытие из тротуарной плитки, демонтированы опоры наружного освещения. Впереди работы по установке бортового камня и малых архитектурных форм. В рамках капитального ремонта будет выполнен целый комплекс работ: устройство сетей наружного освещения, укладка дорожного покрытия проезжей части и тротуаров. Запланировано и благоустройство пешеходной зоны – установка скамеек, кадок для саженцев, озеленение. Завершить капитальный ремонт площади планируется в июне 2023 года.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.04.2023
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