В Прикамье обсудили перспективы развития химической промышленности
В разговоре приняли участие представители крупнейших заводов, образовательных учреждений, члены регионального правительства и губернатор.
В рамках сессии подписали соглашение о стратегическом партнерстве между правительством Пермского края и Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.
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