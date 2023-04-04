В Пермском крае проснулись гадюки

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Главный совет - не наступать на змей. Чтобы избежать нападения, необходимо топать и хрустеть ветками при ходьбе. Пресмыкающиеся чувствуют вибрацию издалека и стараются скрыться.
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