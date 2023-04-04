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Крупный пожар произошел в расселенном доме на ул. Уральской

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Опубликовано: 04.04.2023 в 15:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми продолжается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей

В Прикамье обсудили перспективы развития химической промышленности →

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