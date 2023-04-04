В Перми продолжается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей в 2023 году. В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают, что сертификат даёт право на частичную оплату путёвки в лагерь. Стоимость сертификата определяется исходя из социального статуса или среднемесячного дохода семьи и составляет от 30% до 100% от расчётной стоимости путёвки, утверждённой Правительством Пермского края на 2023 год.С 3 апреля в Перми открылось ещё два пункта выдачи сертификатов по адресам: улица Щербакова, 24 (администрация Орджоникидзевского района Перми) и улица Мира,15 (администрация Индустриального района Перми). Пункты будут работать по предварительной записи на сайте leto.gorodperm.ru. Также на сайте предоставлена возможность заполнить заявление в электронном виде. Заявление необходимо распечатать перед подачей документов.Напомним, сертификат может быть выдан только по одной из форм отдыха: загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный санаторного типа, детский специализированный (профильный) лагерь. Лагерь должен быть включён в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, который размещен на сайте министерства социального развития Пермского края в разделе «Отдых и оздоровление детей». Сертификат действителен в течение 15 дней со дня получения.