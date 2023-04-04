В Чайковском лжеэлектрик обокрал пенсионера

В Чайковском пенсионер стал жертвой лжеэлектрика. Предварительно установлено, что в феврале текущего года в квартиру одиноко проживающего 91-летнего пенсионера постучал молодой человек. Незнакомец представился электриком и сказал, что в целях предотвращения возгорания электропроводки заменил предохранитель в электрощите, расположенном на лестничной площадке, и попросил за свои услуги 10 тысяч рублей. Фактически же никаких работ молодой человек не производил."Доверчивый пенсионер пригласил молодого человека пройти в квартиру, а сам пошел в комнату к шкафу, где хранил накопления. Взял денежные купюры, отсчитал нужную сумму и, вернувшись в прихожую, передал деньги лжеэлектрику. Злоумышленник видел, откуда хозяин квартиры вынимал деньги, и пока дедушка на кухне занимался оформлением расписки о передаче денег за якобы оказанную услугу, он прошел в комнату и похитил из шкафа еще 25 тысяч рублей. После ухода молодого человека потерпевший обнаружил пропажу денег и обратился за помощью в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 25-летний житель соседней Удмуртской Республики. Задержанный сознался в содеянном, раскаялся. Он рассказал, что приехал в Чайковский на такси и планировал здесь «заработать» на обмане пенсионеров. В отношение фигуранта уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.