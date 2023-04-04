В Перми состоялся общероссийский балетный конкурс "Надежда"
Ясмина Сёку, лауреат 1 степени общероссийского балетного конкурса «Надежда»: "Очень было интересно посмотреть на профессионалов, как танцуют из разных профессиональных училищ- из МГАХА, из пермского тоже. Было интересно посетить музей пермского хореографического училища, походить, понять, как профессионалы здесь учатся".
Гостей открытого общероссийского балетного конкурса «Надежда» пермское хореографическое училище принимает в 4-й раз. На сцене дети 8-14 лет, с начальной подготовкой по направлениям народно-сценический или классический танец.
На финальный этап приглашение получили полторы сотни лучших исполнителей в двух категориях- любители и профессионалы. К последним жюри предъявляет особо строгие требования.
Дарья Соснина, член Союза театральных деятелей, член CID UNESCO, директор ПГХУ: "Число хореографических училищ, которые приезжают к нам попробовать свои силы на конкурсе, становится всё больше и больше от года к году. И нам это очень приятно видеть в своих стенах коллег. Чем замечателен ещё наш конкурс - достаточно строго мы подходим к профессиональному исполнению, к выбору репертуара, стараемся сохранять классическое наследие и за это очень активно боремся".
Проходит конкурс в даты для пермской альма-матер знаковые - 2 апреля 1945 года студия при Молотовском театре оперы и балета реорганизована в хореографическое училище. Выпускники разных лет составляют основу жюри и стараются, чтобы ежегодный фестиваль в Перми был полезным и для педагогического сообщества.
Владимир Толстухин, председатель жюри, заслуженный учитель школы России, заслуженный деятель искусств России: "Мы проводили, так сказать, учебные занятия, на которых делали замечания - там говорили, ребята вот надо пойти по этому пути: нехорошо такие вариации. Лучше делать для ребёнка то, что ему посильно. Чтобы открыть в нём его талант, его искренность, его индивидуальность. Это самое главное".
Отдельно жюри оценивают выступления в номинациях Соло, Дуэт и Ансамбль. Будущие артиста балета учатся преодолевать себя в условиях конкуренции со сверстниками.
С успехом лауреатов 1, 2 и 3 степени поздравляют именитые артисты и педагоги. Фото с ними останется на память. Именные дипломы получают и учителя, подготовившие призёров.
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