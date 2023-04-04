В Перми снесли два аварийных дома на ул. Смирнова

В Мотовилихинском районе Перми сносят очередной аварийный дом по улице Смирнова, 1а. Это двухэтажный одноподъездный дом, построенный в 1953 году. В нём проживало 36 человек. Ранее был снесён расположенный рядом аварийный дом по улице Смирнова, 1б. В нём было два этажа и один подъезд, он дореволюционной постройки – был возведён в 1912 году. Из этого дома расселено 60 человек. При расселении домов жителям, в зависимости от формы собственности на аварийные помещения, было предоставлено другое жильё либо денежное возмещение. Снос домов проводится путем обрушения с использованием специализированной техники. Работы по расчистке места сноса планируется завершить до середины апреля.Подробности выяснял Антон Нагибин.