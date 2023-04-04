В Пермском зоопарке проснулись медведи и еноты

Пермский зоопарк перешел на летнее расписание, с 9.00 утра и до 21.00 вечера. В связи с ранним потеплением из зимней спячки пробудились почти все обитатели. енотам Боне и Василисе. По словам ветеринара Елены Бессоновой, с ноября прошлого года эти звери были в спячке и вот с наступлением первых по-настоящему тёплых дней вышли из своей берлоги.Елена Бессонова, ведущий ветеринарный врач Пермского зоопарка: "Очень хорошо начали кушать, при том, что они длительное время находились в спячке, они не похудели. Легли очень упитанные, и сейчас у них в прекрасном состоянии шерсть".Пробудились от сна и все три бурых медведя. Одна из них — Маша, выходит к посетителям.Выдры Матильда и Шнур тоже нежатся под уже тёплыми лучами солнца.Всё чаще покидать своё убежище стали львы Леро и Риччи, а вот львица Виола более привередлива к погоде. По словам сотрудников зоопарка, обычно она не выходит из закрытого вольера, когда на улице меньше 15 градусов тепла, и вот сегодня первый день греется на улице.Лариса Бородулина, культ организатор Пермского зоопарка: "Кошки любят солнышко, львы больше любят находиться на солнышке, греться. Да все радуются солнцу, получают витамин D".Чилийских белок Дегу и грызунов покрупнее на зиму перевозят в помещение, здесь они чувствуют себя вполне комфортно.Восточный колобус и другие представители семейства обезьян провели зиму в тёплых помещениях, но как только на улице станет более 20 градусов тепла, они вновь переедут в летние вольеры.Точно так же и Восточный колобус, как и другие представители семейства обезьян, провели зиму в тёплых помещениях, но как только на улице станет более 20 градусов тепла, они вновь переедут в летние вольеры.На улице теплеет, день становится длиннее и в Пермском зоопарке переходят на летний режим работы, теперь он открыт для посетителей с 9.00 утра до 21.00.В спячке пока по-прежнему енотовидные собаки. Ожидается, что они проснутся в ближайшее время.