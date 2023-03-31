На первый рейс из Перми в Минск продано меньше половины билетов

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Напомним, со 2 апреля и до 31 декабря 2023 года полеты будут осуществляться два раза в неделю самолетами общей вместимостью 110 пассажиров. Воздушные судна авиакомпании «Икар» будут вылетать из Перми по четвергам и воскресеньям. Всего же до конца года в сумме планируется совершить 78 парных перелетов.
Одним из требований выполнения полетной программы стало то, что расписание субсидируемого маршрута должно обеспечивать стыковку в аэропорту Белоруссии не менее чем с двумя международными маршрутами любого направления в течение шести часов. Так, из столицы Белоруссии можно улететь в Казахстан, Азербайджан, Грузию, ОАЭ и Туркменистан.
На сегодняшний день из Международного аэропорта «Пермь» осуществляются прямые вылеты в российские города: Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфу, а также в три зарубежных: Анталья (Турция), Душанбе (Таджикистан), Наманган (Узбекистан). Часть из них является субсидируемыми маршрутами.
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