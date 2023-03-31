«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2023
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
31.03.2023 в 17:00
29.03.2023 в 09:43
26.03.2023 в 16:35
26.03.2023 в 16:03
25.03.2023 в 15:00
29.03.2023 в 15:05
14.03.2023 в 16:34
10.01.2023 в 16:10
04.01.2023 в 16:00
30.12.2022 в 10:43
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 31.03.2023
В выходные Госавтоинспекция Перми усилит контроль на дорогах
На первый рейс из Перми в Минск продано меньше половины билетов
Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Пыль столбом. Как в Перми борются с пылью - шампунем и не только
В Пешнигорте участок дороги не выдержал натиска стихии
В Прикамье обсудили готовность региона к прохождению паводка
В Перми на 4 месяца закроют движение транспорта на участке ул. Татьяны Барамзиной
Жительница Кудымкара истязала малолетнюю дочь и укусила двух полицейских
Литературный автобус и арт-объект из гвоздей. Стартует проект «PRO Кунгур»
Открыт прием заявок на ежегодную литературную премию в области медицины «Здравомыслие»
В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №36, 58 и 65
В Перми прошел съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»
«Будущее России»: в Перми наградили одаренных детей и талантливую молодежь
В Пермском крае изъята крупная партия наркотиков
В Пермском крае начались выплаты для компенсации части затрат на подключение газа
Большая вода: в Кудымкарском районе готовятся к паводку
На благоустройство школьных дворов Прикамья за три года планируется направить более 1,6 млрд рублей
В Перми появилась улица, названная в честь профессора ПГНИУ Георгия Чагина
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.03.2023
В трех районах Перми теплоэнергетики начинают проверку сетей
В регионе ожидается очередная магнитная буря
Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома в Кунгуре
В Прикамье началось раннее половодье
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На первый рейс из Перми в Минск продано меньше половины билетов
В Прикамье обсудили готовность региона к прохождению паводка
Открыт прием заявок на ежегодную литературную премию в области медицины «Здравомыслие»
В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №36, 58 и 65
В Перми прошел съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»
«Будущее России»: в Перми наградили одаренных детей и талантливую молодежь
В Пермском крае начались выплаты для компенсации части затрат на подключение газа
Большая вода: в Кудымкарском районе готовятся к паводку
В Перми появилась улица, названная в честь профессора ПГНИУ Георгия Чагина
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.03.2023
Добавить комментарий: