В Прикамье обсудили готовность региона к прохождению паводка

На заседании правительства Пермского края обсудили готовность региона к прохождению паводка. В целом, по прогнозам, он не должен быть серьезным. Раннее таяние с периодическими заморозками также снижают риски. Но есть в крае традиционно несколько паводкоопасных территорий, среди них и Кунгур. Там в этом году завершат очередной этап берегоукрепления и строительства защитных дамб.Окончания реконструкции водозащитной дамбы местные жители ждут с нетерпением. Работы по берегоукреплению начались в прошлом июне, когда закончился нерест. На реконструкцию дополнительно выделяли деньги. Участок протяженностью 225 метров защищает микрорайон Залысьвенский в период половолья. Если река выйдет из берегов, ущерб может быть почти 700 млн.Мероприятия по подготовке к весеннему половодью обсудили на заседании краевого правительства. Чтобы предотвратить затопление, Минприроды проводит проверку гидротехнических сооружений, при необходимости реконструируют или строят новые, проводят дноуглубительные и ледорезные работы, а также работы по берегоукреплению.Особое внимание муниципалитетам следует обратить на ход половодья на реках Лолог (п. Сергеевский, Гайнский МО), Яйва (п. Яйва, Александровский МО), Иньва (г. Кудымкар, Кудымкарский МО), Обва (с. Карагай, Карагайский МО), где по данным Гидромета в 2023 году существует наибольшая вероятность возникновения затоплений и подтоплений населенных пунктов, отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что безопасность людей в паводковый период - в приоритете властей, а также дал поручение усилить контроль повсеместно. В Кунгуре работы продолжатся, когда закончится нерест рыбы - в июне. Завершить реконструкцию участка дамбы планируют в течение этого года.