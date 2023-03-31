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В Прикамье обсудили готовность региона к прохождению паводка →
Открыт прием заявок на ежегодную литературную премию в области медицины «Здравомыслие»
Номинации премии:
«Рецепт здоровья» — популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию.
«Шаг вперед» — книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине.
«Эскулап» — мемуары и биографии врачей.
Номинировать можно книги, подписанные в печать и выпущенные в период с 9 марта 2022 года по 27 марта 2023 года. Победители будут объявлены 16 октября 2023 года на сайте премии. Награждение состоится в ноябре на торжественной церемонии в Москве.
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