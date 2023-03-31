Открыт прием заявок на ежегодную литературную премию в области медицины «Здравомыслие»

Стартовал прием заявок на литературную премию в области медицины «Здравомыслие». В 2023 году она проходит в пятый раз. Премия призвана поддерживать врачебную деятельность, популяризировать базовые биомедицинские знания в обществе, пропагандировать здоровый образ жизни и воспитывать культуру здоровья. Организаторы приглашают к участию авторов, пишущих о здоровье и медицине, о врачах и их пациентах.Номинации премии:«Рецепт здоровья» — популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию.«Шаг вперед» — книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине.«Эскулап» — мемуары и биографии врачей.Номинировать можно книги, подписанные в печать и выпущенные в период с 9 марта 2022 года по 27 марта 2023 года. Победители будут объявлены 16 октября 2023 года на сайте премии. Награждение состоится в ноябре на торжественной церемонии в Москве.