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В Перми изменится расписание автобусных маршрутов №36, 58 и 65
С 3 апреля на автобусном маршруте №65 по просьбам пассажиров будет сдвинуто отправление от остановки «Берёзовая роща» с 06:33 на 06:25.
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