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В Перми прошел съезд лидеров «ОПОРЫ РОССИИ»
На съезде лидеров "ОПОРЫ РОССИИ" собрались представители региональной власти, банковской сферы, предприниматели.
Съезд собрал более 400 предпринимателей из 65 регионов страны. Основная задача - наладить диалог между органами власти и предпринимателями. Пермский край - один из регионов с положительным примером такого взаимодействия.
Глава региона Дмитрий Махонин принял участие в съезде и поделился наработанным опытом. По его словам, благодаря тесному сотрудничеству власти получают возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы у бизнесменов и создавать эффективные меры поддержки, а также искать новые точки роста.
Другая центральная тема - инвестиционный потенциал Прикамья.
"Нашей ключевой задачей на сессии было раскрытие возможностей, преимуществ для предпринимателей всей страны, чтобы они посмотрели на Пермский край не только как на место пребывания, но и как на место, где они могут развивать свои бизнес-направления", - рассказал Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края.
Для этого в регионе создана целая экосистема поддержки бизнеса, которая включает налоговые, финансовые, консультационные меры.
По словам экспертов, в Прикамье отличный инвестиционный климат, который подходит для любых вкладчиков.
"Приятно, что руководство региона видит в малом бизнесе большого инвестора. Здесь 97 тысяч предприятий, и каждое из них инвестирует в экономику родного края", - отметил Александр Калинин, президент "ОПОРЫ РОССИИ". Итоги съезда подвели во время заседания краевого правительства. Также Дмитрий Махонин вручил награды, учрежденные специально к 300-летию Перми, руководителям деловых объединений и предпринимателям региона.
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