«Будущее России»: в Перми наградили одаренных детей и талантливую молодежь

В Перми сегодня наградили больше 170 школьников — победителей и призёров всероссийских и региональных олимпиад, рейтинговых конкурсов и соревнований. Церемония вручения наград состоялась в рамках краевого форума «Будущее России». Помимо дипломов, одаренные юноши и девушки получат денежные премии от 15 до 50 тысяч рублей. Форум проводится в Прикамье уже 15-й год. В этом году перед церемонией для участников организовали встречу на базе Пермского государственного университета с представителями ведущих вузов региона.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Вы еще раз подтверждаете, что пермское образование является одним из самых лучших в стране. Я знаю прекрасно, что вы общались с вузами, были в этих вузах наших. Хотелось, чтобы когда вы размышляли над тем, как после окончания школ продолжится ваша судьба - вы обратили внимание на наши высшие учебные заведения. Они у нас первоклассные. На собственном примере могу сказать, что, закончив пермские вузы, есть истории успеха — я бы хотел, чтобы эта история успеха была у каждого из вас".Сегодня в Пермском крае действует система поощрения одаренных детей и талантливой молодежи. Денежные премии выплачиваются победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также других всероссийских и международных образовательных мероприятий.Ольга Поспелова, ученица школы № 9 им. А. С. Пушкина, призер Всероссийской олимпиады имени Мстислава Келдыша по информатике: "У нас очень хорошие учителя информатики, также есть студенты, которые ездят по лагерям и могут поделиться своим опытом и научить чему-то нас, организовывается лагерь летний компьютерный — он тоже на очень высоком уровне. Важно, чтобы тебе это нравилось и ты получал от этого удовольствие".