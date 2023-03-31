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В Пермском крае начались выплаты для компенсации части затрат на подключение газа
На субсидию могут рассчитывать многодетные и малоимущие семьи, участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий и их семьи.Подать заявление на компенсацию можно в территориальном отделе министерства социального развития по месту жительства до 31 августа 2023 года. Вся информация с адресами территориальных отделений и их телефонами есть на сайте министерства социального развития Пермского края.
Минсоц выдает справку, с которой заявитель обращается в "Газпром" для заключения договора, компенсация затрат перечисляется компании, которая устанавливает и подключает оборудование.
Федерация выделила региону 91 млн рублей к 30 млн руб., уже заложенным в краевом бюджете. Благодаря этому удалось увеличить размер компенсаций до 100 тысяч рублей.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал, что Пермский край начал поддерживать жителей при подключении к газу одним из первых в стране.
Льгота помогает семьям ускорить процесс подключения газа.
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