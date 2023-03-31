В Пермском крае начались выплаты для компенсации части затрат на подключение газа

В Пермском крае начались выплаты для компенсации части затрат, понесенных при газификации частных домов. Они положены людям нескольких льготных категорий. Сейчас сотрудники регионального министерства социального развития спешат оповестить всех, кому эти деньги положены.На субсидию могут рассчитывать многодетные и малоимущие семьи, участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий и их семьи.Подать заявление на компенсацию можно в территориальном отделе министерства социального развития по месту жительства до 31 августа 2023 года. Вся информация с адресами территориальных отделений и их телефонами есть на сайте министерства социального развития Пермского края.Минсоц выдает справку, с которой заявитель обращается в "Газпром" для заключения договора, компенсация затрат перечисляется компании, которая устанавливает и подключает оборудование.Федерация выделила региону 91 млн рублей к 30 млн руб., уже заложенным в краевом бюджете. Благодаря этому удалось увеличить размер компенсаций до 100 тысяч рублей.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал, что Пермский край начал поддерживать жителей при подключении к газу одним из первых в стране.Льгота помогает семьям ускорить процесс подключения газа.