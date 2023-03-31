← В Перми появилась улица, названная в честь профессора ПГНИУ Георгия Чагина
В Пермском крае начались выплаты для компенсации части затрат на подключение газа →
Большая вода: в Кудымкарском районе готовятся к паводку
Основные усилия коммунальных предприятий были направлены на проведение противопаводковых мероприятий, организацию водоотведения, очистку кюветов, водопропускных труб. По информации МЧС, пиковые значения уровня воды ожидаются в первой и второй декадах апреля.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми появилась улица, названная в честь профессора ПГНИУ Георгия Чагина
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.03.2023
В Перми открылся межмуниципальный форум цифровых технологий «Все в Digital»
В Перми стартует марафон «Дума онлайн»
Глава Перми совершил рабочий выезд в Дзержинский район
Уссурийский полиграф добрался до Сивинского округа
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.03.2023
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
В крае продолжат работать мобильные офисы бесплатной юридической помощи
В Прикамье обострилась ситуация с дорогами
Добавить комментарий: