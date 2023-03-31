В Перми появилась улица, названная в честь профессора ПГНИУ Георгия Чагина

В Перми появилась улица, названная в честь профессора ПГНИУ, известного историка и этнографа Георгия Чагина. Соответствующее постановление администрации города от 22 марта опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» доцент кафедры истории и археологии Пермского университета Григорий Головчанский. Как следует из документа, такое наименование получила улица, расположенная в Мотовилихинском районе, севернее улицы Макаренко. Напомним, историк и этнограф Георгий Чагин являлся одним из главных пермских специалистов по этнографии. Он ушел из жизни в ноябре 2018 года.Кроме того, этим же постановлением пермские власти официально переименовали площадь Европы около железнодорожного вокзала Пермь-1 в площадь Трех столетий. О намерении городских властей переименовать площадь стало известно в конце прошлого года, Общественный совет по топонимике тогда поддержал это решение.