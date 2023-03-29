В крае продолжат работать мобильные офисы бесплатной юридической помощи

Мобильные офисы бесплатной юридической помощи продолжат работать в отдаленных территориях Пермского края. В этом году упор будет сделан на юг региона. Об этом заявили в Минюсте, здесь подвели итоги работы за прошлый год. В 2022 году специалисты ведомства совместно с Адвокатской и Нотариальной палатами провели 20 выездов, в том числе в Соликамск, Березники и Красновишерск, где бесплатно консультировали граждан по правовым вопросам.Министерством юстиции в прошлом году была проведена большая работа по цифровизации различных государственных услуг. Например, теперь зарегистрировать некоммерческую организацию можно в электронном виде, а в рамках сервиса "Рождение ребенка" можно засвидетельствовать появление на свет своего чада без личного посещения загса.