В крае продолжат работать мобильные офисы бесплатной юридической помощи
Министерством юстиции в прошлом году была проведена большая работа по цифровизации различных государственных услуг. Например, теперь зарегистрировать некоммерческую организацию можно в электронном виде, а в рамках сервиса "Рождение ребенка" можно засвидетельствовать появление на свет своего чада без личного посещения загса.
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